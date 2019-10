Президент Франции Эммануэль Макрон не сумел организовать телефонную беседу президентов Ирана и США, когда находился в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН.

Издания New Yorker и The New York Times пишут, что вечером 24 сентября после переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани Макрон с несколькими сопровождающими неожиданно пришел в отель Millennium Hilton к апартаментам Роухани. В это же время Дональд Трамп ждал на телефонной линии и был готов разговаривать с иранским президентом, говорится в публикациях американских СМИ.