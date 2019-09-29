Издания New Yorker и The New York Times пишут, что вечером 24 сентября после переговоров с президентом Ирана Хасаном Роухани Макрон с несколькими сопровождающими неожиданно пришел в отель Millennium Hilton к апартаментам Роухани. В это же время Дональд Трамп ждал на телефонной линии и был готов разговаривать с иранским президентом, говорится в публикациях американских СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон не сумел организовать телефонную беседу президентов Ирана и США, когда находился в Нью-Йорке для участия в Генассамблее ООН.

Все, что нужно было сделать Роухани, это выйти из своего гостиничного номера и пройти в безопасную комнату, где его ждал телефонный аппарат, по которому он мог поговорить с Трампом, передает NEWSru.co.il.

Лица, сопровождавшие Макрона, передали предложение через помощников Роухани, а президент Франции тем временем ждал. Однако Хасан Роухани из своего номера так и не вышел, возможно, не желая идти на поводу у Трампа и опасаясь негативной реакции на такую телефонную беседу со стороны высшего духовного руководства Ирана.

Белый дом, МИД Франции и Ирана пока не комментируют эту информацию.