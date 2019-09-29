Зеленский о подписании Украиной «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве экстренный брифинг, главной темой которого стали итоги переговоров в Минске. Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам главы украинского государства, Украина согласилась с предложением спецпредставителя ОБСЕ на минских переговорах Мартина Сайдика и подписала «формулу Штайнмайера», которой предусматривается порядок вступления в силу нескольких пунктов Минских соглашений, передает издание «ГОРДОН».

«Сегодня было устранено последнее препятствие на пути проведения саммита «Нормандской четверки". Думаю, в ближайшее время мы узнаем дату. Отдельно скажу о самой большой страшилке последних недель под названием «формулу Штайнмайера». Что она означает? В принципе, это одно-два предложения, вот и все», – заявил Зеленский.



По словам украинского президента, положения «формулу Штайнмайера» заключаются в том, что закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей начнет действовать при условии проведения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей местных выборов согласно законодательству Украины и после публикации отчета ОБСЕ о соответствии этих выборов стандартам организации.



«Никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть», – подчеркнул Зеленский.

