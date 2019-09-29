Часть смартфонов останется без WhatsApp

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах с устаревшими операционными системами (ОС) с 1 февраля 2020 года. Соответствующая информация появилась на официальном сайте приложения.

Ограничения коснутся устройств, которые работают на операционных системах Android 2.3.7 и iOS 8. «В связи с тем, что мы не планируем обновлять данные операционные системы, некоторые функции могут перестать работать на них в любое время», – указывается в сообщении.

Также после 31 декабря 2019 года поддержки WhatsApp лишится ОС Windows Phone.

Разработчики мессенджера порекомендовали использовать устройства на операционных системах Android 4.0.3 и iOS 9, или же на более поздних версиях данных ОС.