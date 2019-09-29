В Совете Европы наградили азербайджанца Вахида Асада
Во Франции в Доме оперы в Страсбурге состоялось торжественное мероприятие по случаю 70-летия Совета Европы.
На мероприятии присутствовали генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, президент Франции Эммануэль Макрон и другие официальные лица.
Как сообщает Report, на мероприятии были награждены участники конкурса на лучшее сочинение на тему «Как я представляю европейца будущего». Победителем конкурса стал азербайджанский подросток Вахид Асад. Награду В.Асаду вручил председатель Европейского суда по правам человека Линос-Александр Сицилианос.