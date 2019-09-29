Переговоры Путина и Роухани в Ереване

В рамках беседы стороны обсудили иранскую инициативу по безопасности в районе Ормузского пролива, которая была представлена Роухани во время недавнего визита в США, а также двусторонние отношения и ядерную сделку.

Сегодня на полях саммита ЕАЭС в Ереване состоялась встреча президентов России и Ирана - Владимира Путина и Хасана Роухани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте иранского президента.

Роухани отметил важную роль России в вопросе реализации ядерной сделки другими сторонами, а говоря о ситуации в Персидском заливе и Ормузском проливе, указал, что Исламская Республика выступает за стабильность и мир в регионе, а также обеспечение свободы судоходство. Он также добавил, что целью Ормузской инициативы является среди прочего обеспечение безопасности энергоресурсов, свободная транспортировка нефти через пролив.

В свою очередь, глава российского государства заявил о поддержке ядерной сделки, добавив, что Москва прилагает все усилия для того, чтобы стороны-подписанты соглашения ее полностью выполняли, передает РИА Новости.

Отметим, что в ходе своей поездки в Ереван президент РФ Владимир Путин должен был встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, однако информации на этот счет пока нет.