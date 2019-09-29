Трамп об угрозе импичмента: будет гражданская война

Президент США Дональд Трамп на фоне скандала с импичментом заявил, что его отстранение может привести к гражданской войне в США. Соответствующее заявление глава Белого дома распространил в Twitter.

"Я никогда не видел такого гнева у евангелистов, возмущенных незаконной попыткой отстранить президента от должности, аннулировать результаты выборов 2016 года. Если демократы преуспеют в смещении президента с поста, это приведет к гражданской войне, подобной расколу в этой нации, от которого наша страна никогда не исцелится", – написал Трамп.

Кроме того, пишет израильское издание MIGnews, президент США потребовал рассекретить личность сотрудника спецслужб, рапорт которого стал причиной расследования по поводу его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским о злоупотреблениях в органах власти.