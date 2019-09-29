Генерал Гаджизаде рассказал о «подземных ракетных городах» Ирана

Иран хранит свои ракеты и другие ударные системы в подземных туннелях, заявил командующий Аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде, передает агентство Tasnim.

«Под землей и в горах вырыты очень сложные туннели для хранения боеприпасов, ракет, оборудования и для защиты военного персонала», — приводит EADaily слова иранского военачальника.

По его словам, идея создания «подземных ракетных городов» была разработана военно-политическим руководством Ирана еще в 1984 году, когда был вырыт первый туннель. С тех пор строительство подземных коммуникаций в оборонных целях ведется «круглосуточно», отметил иранский генерал.

Основная цель этих туннелей — хранить носители под землей, защищая ракетный потенциал Ирана от его врагов, добавил Гаджизаде.