Эквадор решил выйти из ОПЕК

Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство природных ресурсов страны.

По данным агентства, такой шаг связан "с трудностями и внутренними проблемами, относящимися к финансовой стабильности, которые страна должна преодолеть", передает ТАСС.

Эквадор вступил в ОПЕК в 1973 году, в 1992 году приостанавливал свое членство в организации, возобновив его в 2007 году. Запасы нефти Эквадора оцениваются в 8,3 млрд баррелей нефти.