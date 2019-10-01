Олег Сенцов подарил Макрону свою тюремную кружку

«Перед тем как прийти к вам, я был с Олегом Сенцовым. Он сегодня здесь, в Страсбурге. Свободен», – сказал Макрон на заседании ПАСЕ в Страсбурге, передает РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился сегодня в Страсбурге с украинским режиссером Олегом Сенцовым, освобожденным в рамках взаимного обмена заключенными между Россией и Украиной.

Он также назвал освобождение Сенцова «результатом продвижения, которым стал обмен племенными несколько недель назад между Украиной и Россией...».

Олег Сенцов же во время встречи с Эммануэлем Макроном подарил ему свою тюремную кружку.

«Подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: «Можете ее поставить на полку, а можете выкинуть в мусорное ведро – это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных», – написал Сенцов в Facebook.

Он также уточнил, что не стал отвечать на вопрос Макрона о тюрьме, так как «теперь есть вещи и поважнее».