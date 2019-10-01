Хулуси Акар: «Мы готовы к операции... мы не шутим»

«Процесс по зоне безопасности не идет так, как мы бы хотели. Нужно ускорить работу, стремиться к конкретному результату и не терять времени. Мы готовы к операции, в этом вопросе мы не шутим», - приводит его слова агентство Demirören.

Министр отметил, что Анкара продолжает вести переговоры с Вашингтоном по этой теме, передает ТАСС.

Отметим, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерениях республики самостоятельно действовать в рамках создания зоны безопасности, а также сообщил о возможности внезапно войти в Сирию для этих целей.