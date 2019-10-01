Кандидата в еврокомиссары заподозрили в связях с Россией

Европарламент отклонил кандидатуру экс-министра юстиции Венгрии Ласло Трочани на пост еврокомиссара по вопросам расширения и политике соседства. Причиной стали подозрения в его в связях с Россией, сообщает издание Politico со ссылкой на источник в ЕП.

СМИ утверждает, что комитет по правовым вопросам Европарламента, который накануне проголосовал против Трочани, «был особенно обеспокоен его связями с Россией, особенно с учетом его роли в качестве министра юстиции в деле об экстрадиции российских подозреваемых в Россию, которые впоследствии были предположительно освобождены, несмотря на предыдущий запрос об экстрадиции из США», сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

В письме главы ЕП Давида Сассоли, которое он направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, причиной отклонения кандидатуры Трочани указана его «неспособность выполнять свои функции из-за конфликта интересов, обнаруженного при рассмотрении деклараций о финансовых интересах».

Представитель Еврокомиссии Мина Андреева в ответ на вопросы журналистов, знала ли Еврокомиссия о том, что Трочани на посту министра юстиции Венгрии якобы «принимал выгодные РФ решения», заявила, что ЕК не может проводить скрининг каждого кандидата: «У нас нет возможности проводить скрининг каждого кандидата. Процедурами предусмотрены собеседования с каждым кандидатом, декларация об интересах, слушания в Европарламенте. Вся эта процедура транспарентна. Нет конфликта интересов, который касался бы исполнения обязанностей еврокомиссара как такового».