Президент Туркмении уволил и разжаловал в майоры главу МВД

Глава туркменского государства пояснил, что за серьезные недостатки в работе, злоупотребление служебным положением и грубое нарушение должностных полномочий он также понижает Муликова в звании до майора полиции и лишает всех государственных наград.

Бердымухамедов напомнил, что за время работы объявил Муликову 12 строгих выговоров, однако тот не сделал нужных выводов, передает РИА Новости со ссылкой на Туркменское телевидение.

Новым министром внутренних дел назначен вице-премьер по вопросам промышленности, транспорта и связи Мамметхан Чакыев.