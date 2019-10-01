Визит министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выдался весьма насыщенным. В рамках мероприятия министр, как и следовало ожидать, провел в Нью-Йорке много встреч и переговоров политического характера. Но больше он запомнился, пожалуй, своими заявлениями на экономические темы.

В ходе пребывания в США министр принял участие в работе "Каспийского бизнес-форума 2019", где сделал громкие заявления об экономических достижениях страны. По его словам, Стратегические дорожные карты для развития экономики Азербайджана еще более углубят экономические реформы. А диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются ключевыми долгосрочными целями нашего правительства. Чтобы закрепить эти реформы и повысить конкурентоспособность и устойчивость экономики, уже началась разработка более глубокой программы экономических реформ на 2021–2025 годы. Общая благоприятная деловая среда и целевые реформы предоставят дополнительные возможности для бизнеса и инвесторов.

И, видимо, чтобы присутствующие не восприняли эти слова как очередную пиар-компанию страны в США, министр привел достаточно убедительный пример. До сегодняшнего дня США инвестировали в экономику Азербайджана более 10 млрд долларов. В то же время инвестиции только Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в американский рынок превышают 8 млрд долларов, которые вложены в капитал и недвижимость. Правда, по словам исполнительного директора самого фонда Шахмара Мовсумова, уже свыше 20 млрд долларов средств Госнефтефонда Азербайджана вложены в экономику США.

Экономику, не говоря уже о политической и военной мощи, двух стран сравнивать невозможно – слишком уж велика разница между ними. Но по объему взаимных инвестиций, как видно, этого не скажешь. И одним этим фактом глава МИД показал участникам авторитетного форума, что Азербайджан не намерен просить кого-либо о помощи, как обычно поступает в таких ситуациях, скажем, соседняя Армения. А предлагает даже самым сильным державам развивать равноправные деловые отношения.

В то же время Мамедъяров считает важной поддержку США в реализации крупных проектов в стране. Он подчеркнул прочные партнерские отношения с Вашингтоном, поддержка которого была важна с точки зрения диверсификации энергетических маршрутов и укрепления энергетической безопасности как Азербайджана, так и Европы. «Дипломатические усилия США и вклад американских компаний в свое время в строительство трубопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум также важны для успеха «Южного газового коридора»», - сказал министр.

Кроме того, Азербайджан как естественный мост между Европой и Азией является основной страной обеспечивающей связь США с Центральной Азией и Афганистаном. Неоспоримым также является тот факт что именно Азербайджан - самый крупный торговый партнер США на Южном Кавказе. По итогам 2018 года товарооборот между Азербайджаном и США превысил 860 млн. долларов, увеличившись на 10% по сравнению с 2017 годом. В Азербайджане прошли регистрацию более 250 компаний из США. А деятельность Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) отличается особой активностью и эффективностью.

Но не только прошлым и не только энергоресурсами живет сегодня Азербайджан, о чем ясно напомнил участникам форума Мамедъяров. Диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются основными долгосрочными приоритетами правительства Азербайджана. За последние годы правительство уже осуществило целевые реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, устранение различий между местными и иностранными инвесторами, привлечение иностранных инвестиций в страну. Именно за счет активной макроэкономической политики, проведенной в 2017-2019 годах, удалось стабилизировать ситуацию в экономике. А до 2021 года в Азербайджане законодательно приостановлены проверки в субъектах предпринимательства.

Именно реформы позволили улучшить позиции Азербайджана в международных рейтингах. В частности, в рейтинге Глобальной конкурентоспособности страна занимает 35-ое место, а в рейтинге Doing Business Всемирного банка – 25-ое место. И министр считает, что имеются новые возможности для создания связей между бизнес-кругами Азербайджана и США. Он напомнил американскому бизнесу, что диверсификация экономики и развитие ненефтяного сектора являются основными долгосрочными приоритетами правительства Азербайджана. «Принята дорожная карта углубления экономических реформ. Следующий этап реформ охватит 2021-2025гг», - добавил Мамедъяров.