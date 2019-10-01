Пока министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров рассказывал в США об экономике Азербайджана, сопредседатель Комитета по армянским вопросам в Конгрессе США, один из главных армянских лоббистов Фрэнк Паллоне, а также конрессмены Джеки Спир-Канчелян и Джуди Чу сегодня, 1 октября, прибыли на военном самолете в оккупированный Карабах .

«Франк Паллоне встретится с официальными лицами правительства для изучения путей укрепления связей между США и «НКР», рассмотреть финансируемые США проекты и новые пути помощи молодой развивающейся демократии», — сообщает Армянский национальный комитет Америки (ANCA) в своем Twitter-аккаунте.

Днями ранее, 27 сентября, Комитет по армянским вопросам в Конгрессе США в письменной форме обратился к госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу, выразив озабоченность в связи с увеличением масштабов предоставляемой военной помощи Азербайджану и нарушением паритета между Арменией и Азербайджаном.