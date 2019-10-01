Ильхам Алиев: В начале года парк был в плачевном состоянии, а сейчас...

Как сообщает АзерТАдж, глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов рассказал главе государства и первой леди о работе, проведенной в парке. О том, что в рамках проекта в парке была проведена капитальная реконструкция, обновлен ландшафтный дизайн. Для граждан различных возрастных групп созданы отдельные уголки, установлены детские развлекательные сооружения и тренажеры, есть концертная площадка.

Во время беседы с посетителями парка, которые поблагодарили президента за созданные здесь условия, Ильхам Алиев рассказал, как в начале года на открытии нового Инновационного центра увидел плачевное состояние этого парка: «Дал указание провести здесь работу по благоустройству, и парк площадью 6,5 гектара в короткий срок был реконструирован, доведен до самого высокого уровня. Сейчас здесь есть все возможности для отдыха старшего поколения, детей, подростков и молодежи. ...Баку в последние годы стал городом скверов и парков».

«Раньше протяженность бульвара составляла три километра, а сегодня – 15 километров. Кругом зеленые насаждения, красота, благоустройство. Вокруг Центра Гейдара Алиева и Конгресс-центра есть большой парк площадью 20 гектаров. Сегодня там отдыхают дети, старшее поколение. Парк на улице Юсифа Сафарова. Там тоже были неуклюжие здания, разрушенная инфраструктура. На их месте разбит парк... В этом парке также созданы прекрасные условия... Все это делается для красоты, благоустройства города Баку, а также удобства граждан. Мы будем продолжать эту работу. Каждый уголок Баку должен быть благоустроенным и красивым. Для граждан должны быть созданы прекрасные возможности», - сказал глава государства в беседе с жителями столицы.