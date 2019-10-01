Госдепартамент и Конгресс США одобрили контракт на поставку Украине противотанковых комплексов Javelin, передает Bloomberg.

Уже в этом году Киев может получить 150 противотанковых ракет и две дополнительные ракетно-пусковые установки на общую сумму $39 млн.

Договоренность о сделке была достигнута во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом. Официальное объявление может быть сделано уже в ближайшее время.