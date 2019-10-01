Трамп нашел виновных в слишком сильном долларе

Снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM mfg) до минимума с 2009 года, когда мировая экономика восстанавливалась от кризиса, связано с действиями Федеральной резервной системы, заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

«Как я и предсказывал, Джером Пауэлл и ФРС позволили доллару стать слишком сильным по сравнению со всеми другими валютами, поэтому наши фабрики отреагировали негативно. Процентная ставка слишком высока. Они сами себе злейшие враги и совершенно не понимают, что делают», — написал он.

Трамп отметил, что Федеральная резервная система и непосредственно ее глава Джей Пауэлл, повлияли на то, что доллар стал самым сильным среди всех существующих валют, а теперь производители США чувствуют от этого негативные результаты. По мнению президента, доллар сейчас стал неконкурентным по отношению к существующим валютам.

Отметим, что курс доллара продолжает свой рост по отношению к другим иностранным валютам. 1 октября курс евро к доллару снизился до отметки в 1,094 доллара за евро. Ранее курс находился в пределах 1,0898 доллара за евро.

Трамп регулярно критикует ФРС и Пауэлла за слишком высокую процентную ставку. Несмотря на уже второе за год снижение, глава Белого дома уверен, что она остается слишком высокой. Он считает необходимым понизить процентную ставку до нуля или даже сделать ее отрицательной. В своей критике президент регулярно доходит до прямых оскорблений, в том числе называет руководство ФРС болванами, умственно неполноценными и главными врагами США наряду с Китаем.