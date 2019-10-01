В своем обращении в haqqin.az одинокая пожилая женщина просит помочь вернуть ее деньги, которые банк под разными предлогами отказывается выдавать уже больше десяти лет. Вполне резонно она полагает, что правление Amrahbank во главе с его председателем Юнисом Ильдрымзаде намеренно затягивает возврат средств, задумав в будущем безнаказанно их присвоить.

Судебные тяжбы 77-летней жительницы Баку Галины Андреевны Бурлачук с коммерческим банком Amrahbank продолжаются почти 11 лет. Несколько судов она выиграла, еще с десяток возбужденных против банка уголовных дел следственные органы без всяких на то оснований закрыли, а результат один: Бурлачук не может вернуть свои 43 тысячи долларов и 20,5 тысячи манатов, вложенные на депозит в Amrahbank.

Поначалу задержку с возвратом денег банкиры мотивировали тем, что вклады Бурлачук находились в Насиминском филиале банка, который вскоре закрылся. Ей предложили обратиться в центральный офис. Но далее история все больше стала обретать характер криминала.

«Я собрала оригиналы документов, карточки и пришла в центральный офис Amrahbank. К руководству меня не пустили, но один из сотрудников забрал документы, пообещав через пару дней сообщить о результатах. Не дождавшись приглашения, через три дня опять пришла в банк, где мне, как о деле абсолютно обыденном, заявили, что представленные документы потеряны и, если есть претензии, надо обращаться в суд», - рассказывает Галина Андреевна.

В следующий раз полноправный клиент Amrahbank посетила его со своим юридическим представителем Мехти Ахмедовым, которого наняла, чтобы он защищал ее интересы. К сожалению, сей юрист в первую очередь преследовал собственные интересы и, явно за определенный процент войдя в сговор с банком, принялся уверять Бурлачук, что она ошибается – никаких вкладов в этот банк она делала. Более того, М.Ахмедов подделал подписи под распиской от ее имени, о якобы отсутствии у нее каких-либо претензий к финансовому учреждению.

А потом началась череда судов. Хатаинский суд, в частности, несколько раз принимал решение в пользу Бурлачук, но исполнения его постановлений не последовало.

«Возбудили несколько уголовных дел, но каким-то фантастическим образом они закрывались, - продолжает Галина Андреевна хронику своих злоключений. – И это несмотря на то, что бывший директор Насиминского филиала Amrahbank Али Магеррамов во время следствия подтвердил наличие моих депозитов и приобретение мной утвержденной системой "AzeriKart" MMC банковской карты "Gold", посредством которой я получала дивиденды. Спрашивается, если я не являлась клиентом Amrahbank, как утверждает его руководство, то почему же несколько лет это учреждение выплачивало мне проценты с депозитов? И почему в таком случае банк не подал встречный иск о незаконно полученных мной от него денег?»

Как утверждает Бурлачук, следователям прокуратуры все эти факты были известны, а потому, опасаясь огласки своих наверняка небескорыстных действий, отказались предоставить ей копию постановления от 01.12.2018 года (если таковое вообще существует) о приостановлении уголовного дела, тем самым лишая обратившуюся к ним гражданку подать жалобу в судебные инстанции для пересмотра ранее принятых судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

«Через ваш сайт обращаюсь буквально с мольбой к генеральному прокурору Азербайджана Закиру Гаралову, чтобы он взял это дело под свой личный контроль. Я пожилая женщина, у меня сын инвалид, и копила я эти деньги всю жизнь, чтобы в старости иметь какое-то обеспечение. А теперь их наглым образом присваивают. Сейчас у меня надежда только на Ваше, господин прокурор Гаралов, вмешательство и справедливое, в соответствии с законом, решение Конституционного суда», - взывает Г.А.Булачук.

Отметим, что неоднократные обращения в Amrahbank нашего сайта остались без ответа. Тем не менее haqqin.az готов опубликовать и версию банка.