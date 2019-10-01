Сотни протестующих вышли на Майдан и требуют отставки Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»; видео
У Офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались сотни людей на акцию протеста против подписания «формулы Штайнмайера», сообщает издание «Украинские новости».
По его данным, протестующие считают согласование «формулы Штайнмайера» «путем к капитуляции» и требуют отставки президента. Все входы в офис президента охраняет Национальная полиция Украины, обстановка у здания спокойная.
В то же время в центр Киева на Майдан Незалежности прибывают сотни протестующих против «формулы Штайнмайера». Митингующие также требуют отставки президента Украины Владимира Зеленского.
Майдан зараз pic.twitter.com/JgBcSNdz3f— Олександр Аргат (@olarhat) October 1, 2019