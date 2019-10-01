Ирак охвачен протестами: есть убитые и раненые

Начавшиеся мирно митинги после переросли в столкновения с полицейскими, которые для разгона участников акций использовали водометы с горячей водой и слезоточивый газ. Когда ситуация вышла из-под контроля, силовики начали применять огнестрельное оружие.

Во вторник в нескольких провинциях Ирака прошли антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, Кербеле, Басре, Эд-Дивании, Эн-Насирии требовали отставки правительства, сообщает ТАСС.

По официальным данным властей страны, в результате беспорядков погиб один и пострадали 200 человек. По информации иракских СМИ, погибших как минимум трое: двое - в Багдаде, один - в Эн-Насирии.

На улицах города Эн-Насирия власти размещают армейские подразделения, в центр Багдада направлены полицейские подкрепления и бронетехника, сообщает портал "Багдад аль-Яум".

По поступающей информации, на подступах к площади Тахрир в центре Багдада в ночные часы продолжают оставаться протестующие, которые предпринимают попытки пробраться на площадь, но встречают ожесточенный отпор полиции, которая взяла Тахрир в плотное кольцо бронетехники и разместила там дополнительные подразделения силовых структур. Перекрыты также несколько центральных улиц города.