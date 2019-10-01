Эльмир Алиев, Штутгарт 02:07

Азербайджанская гимнастка Марина Некрасова, можно сказать, откроет 49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте. Представительница нашей страны выступит в стартовый день чемпионата в самой первой группе участниц. Соревнования начнутся в 9:00 по местному времени (в 11:00 по бакинскому), и уже примерно через 10 минут азербайджанская гимнастка должна выйти на штутгартский помости начать со своего любимого упражнения – опорного прыжка.

Затем с перерывами примерно в полчаса 24-летняя спортсменка поочередно выступит на разновысоких брусьях, на бревне и в вольных упражнениях. На этом квалификация для Марины завершится, и нужно будет почти двое суток ждать итоговых результатов, так как предварительные соревнования у женщин закончатся 5 октября ближе к полуночи по бакинскому времени. Тогда и определятся победительницы командного первенства, 24 финалистки многоборья и – самое главное для нас – 20 обладательниц путевок на Олимпиаду в Токио (haqqin.azуже рассказывал подробно о системе отбора на Игры-2020). «Мы приехали в Штутгарт за олимпийской лицензией, - говорит Марина Некрасова в беседе с корреспондентом haqqin.az. - Посмотрим, как все сложится. Рассчитываю завоевать путевку в Токио через многоборье. Это, конечно, легче, чем претендовать на три отдельные квоты в опорном прыжке. В многоборье будут разыгрываться 20 лицензий, но гимнастки сильнейших команд в этой борьбе участвовать не будут. Какое место надо занять, чтобы попасть на Олимпиаду? Не думаю о раскладах. Мне просто нужно выполнить поставленную передо мной задачу». Для Некрасовой это будет уже пятый чемпионат мира и, хочется верить, самый удачный в карьере. «На прошлогоднем чемпионате мира в Дохе было очень спокойно, - вспоминает гимнастка. – Зрителей было немного. В Германии болельщиков наверняка будет больше, в том числе из-за отбора на Олимпиаду. Наверняка приедет много иностранных поклонников гимнастики».

О том, как наша единственная представительница в женской спортивной гимнастике готова к чемпионату мира, haqqin.az поведал и главный тренер женской сборной Азербайджана Пржемислав Лис. «После долгой дороги в Штутгарт мы уже провели несколько тренировок, - рассказывает польский специалист. - Рад, что Марина чувствует себя хорошо, все упражнения выполняет на высоком уровне. Подготовку к этому чемпионату мира мы начали в январе. Перед отъездом из Баку мы завершили всю программу. Сейчас мне нужно в первую очередь подготовить Марину ментально. Не нужно большого давления. Надо, чтобы она чувствовала себя свежо, получала удовольствие от каждой минуты, проведенной на чемпионате мира. Необходим положительный настрой. Такова наша цель. Моя задача в том, чтобы взять все давление на себя. Марина начнет выступление рано утром? Мое мнение таково: если гимнастка готова, то не имеет значения, во сколько стартовать – утром, днем или вечером. Мне кажется, что выступать рано утром все же лучше, потому что нет времени на обдумывание и переживания. Ты просыпаешься, едешь на арену и выполняешь упражнения. Я знаю, какой результат Некрасова должна показать, сколько баллов должна набрать. Поэтому я спокоен. Но если вдруг что-то пойдет не так, то придется с большим волнением ждать вечера 5 октября, когда все спортсменки закончат квалификацию и станут известны результаты многоборья.