Азербайджан в десятке стран с наименьшим внешним долгом

Азербайджан занял 9 место среди стран с наименьшей величиной внешнего долга по отношению к ВВП в мире. Как передает Report, эта информация следует из данных Международного валютного фонда.

Согласно данным, отношение внешнего долга Азербайджана к ВВП составляет 17,6 процента.

Гонконг возглавил список 10 стран. На втором месте Бруней с 2,6% долга к ВВП, затем Афганистан - с 6,9%, Эстония - с 7,6% и Ботсвана на пятом месте с показателем в 12,8%.

Россия заняла шестое место среди 10 стран мира с наименьшим показателем удельного веса внешнего долга к ВВП - 13,8%.

Демократическая Республика Конго заняла седьмое место с 14%, Соломоновы Острова с 14,6% на восьмом месте, а Кувейт замыкает ТОП-10 с показателем в 17,8%.

Согласно данным Министерства финансов Азербайджана, внешний долг страны по состоянию на 1 июля 2019 года составлял 8 920 млн долларов.