Новруз Мамедов создал новый фонд

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал постановление о создании Государственного фонда охраны труда (ГФОТ).

Согласно постановлению, опубликованному на сайте Кабмина, Госфонд будет осуществлять свою деятельность при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Целью фонда является оказание материально-технической поддержки при проведении мероприятий в сфере охраны труда.

Средства Фонда будут формироваться за счет добровольных взносов со стороны страховых компаний, оказывающих услуги по обязательному страхованию от несчастных случаев, а также добровольных отчислений предприятий и населения, прочих отчислений.

Средства могут быть направлены на финансирование научных исследований по охране труда, подготовку специалистов, а также норм, стандартов и правил в данной сфере, проведение рекламных и просветительских работ.