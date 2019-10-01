Новруз Мамедов создал новый фонд
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов подписал постановление о создании Государственного фонда охраны труда (ГФОТ).
Согласно постановлению, опубликованному на сайте Кабмина, Госфонд будет осуществлять свою деятельность при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Целью фонда является оказание материально-технической поддержки при проведении мероприятий в сфере охраны труда.
Средства Фонда будут формироваться за счет добровольных взносов со стороны страховых компаний, оказывающих услуги по обязательному страхованию от несчастных случаев, а также добровольных отчислений предприятий и населения, прочих отчислений.
Средства могут быть направлены на финансирование научных исследований по охране труда, подготовку специалистов, а также норм, стандартов и правил в данной сфере, проведение рекламных и просветительских работ.