После долгой паузы еще одна крупная международная финансовая организация вернулась на финансовый рынок Азербайджана с Банком Республика! Банк Республика подписал валютное своп-соглашение с Международной Финансовой Корпорацией (IFC).

Это позволит банку застраховать своих клиентов от валютных рисков и облегчит доступ к финансовым ресурсам в местной валюте. По условиям соглашения между Банком Республика и IFC, сделки на валютные свопы будут заключаться в соответствии с Генеральным соглашением Международной Ассоциации Свопов и Деривативов (ISDA). Это также позволит банку хеджировать фонды, деноминированные в долларах США и лучше управлять активами и пассивами. Благодаря валютному своп-соглашению Банк Республика обеспечит доступ клиентов к долгосрочному финансированию, помогая местным предприятиям расти и создавать новые рабочие места.

«Банк Республика, будучи одним из лидеров азербайджанского рынка банковских услуг в сегментах микро, малого и среднего бизнеса, активно поддерживает своих клиентов, поощряя их вносить вклад в экономический рост страны. Соглашение с IFC позволит банку расширить финансирование своих клиентов в местной валюте на более выгодных условиях», – отметил Тариэль Исмайлов, председатель правления Банка Республика.

«Мы и впредь будем стремиться помогать Азербайджану использовать возможности своего частного сектора, и это соглашение с нашим давним партнером, Банком Республика, является частью этой стратегии. Эта стратегия также соответствует планам Азербайджана по диверсификации экономики для обеспечения роста ненефтяного сектора», – отметил Ханс Питер Ланкес, вице-президент IFC по экономике и развитию частного сектора.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук-странице банка, или позвонив по номеру 144.

За подробной информацией об IFC обращайтесь на сайт: www.ifc.org