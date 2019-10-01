Россия наказала Украину за цистерны

Пропуск всех грузов по железной дороге через переход Суземка — Зерново на границе России и Украины сокращен в два раза. Россия приняла такое решение из-за слишком долгого возврата своих вагонов-цистерн, сообщает энергетический портал Enkorr со ссылкой на информацию, полученную от участников рынка.

Ограничение действует с 25 сентября и распространяется на все грузы всех направлений. Сроки его завершения не определены, оно продлится до нового указа.

Через пункт пропуска Суземка — Зерново за первые восемь месяцев текущего года на Украину поставлены 242 тысячи тонн грузов — 55 процентов всего импорта из России. Там идут и основные поставки российского сжиженного газа.