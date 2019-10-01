В «формуле Штайнмайера» не упомянули о выводе войск
Журналисты и эксперты опубликовали в Сети полный текст подписанного 1 октября «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает «Страна.ua».
Согласно документу, Украина должна принять специальный закон, по которому на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдут избирательные выборы. За ними будут наблюдать представители ОБСЕ и БДИПЧ.
В день выборов (в 20.00 по местному времени) вступит в силу на временной основе закон об особом статусе Донбасса.
На постоянную основу он перейдет после публикации организацией доклада о том, прошли ли выборы и отвечают ли они требованиям демократии.
Известно, что в тексте отсутствуют упоминания о выводе войск или передаче контроля над границей Украине.