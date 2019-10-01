1 октября около 22:00 находившиеся на боевых позициях в Газахском районе пограничные наряды Азербайджана обнаружили и предотвратили продвижение диверсионных групп, которые двигались со стороны боевых позиций вооруженных сил Армении на территорию Азербайджана на линии соприкосновения войск на государственной границе, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В то же время подразделения ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия боевые пункты пограничных войск Азербайджана.

Огневые точки противника, обстреливавшие позиции наших войск, были подавлены ответным огнем.