В Сирии испытали С-500

Российский зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей» успешно прошел испытания в Сирии. Об этом газете «Известия» рассказали источники в Минобороны РФ и в военно-промышленном комплексе.

В ходе тестирования был выявлен ряд неполадок в работе техники, однако проблемы удалось оперативно решить. Сейчас испытания уже завершены и признаны успешными.

Бывший заместитель командующего ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев пояснил изданию, что вся техника перед запуском в серию испытывается в жестких климатических и технических условиях. Сирия в этом аспекте является идеальным полигоном — там всегда жарко и пыльно, а из-за вооруженного конфликта в республике присутствует необходимость для круглосуточной работы радиолокаторов.

В конце июня глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что в России уже начинается производство С-500. По его словам, новейшие комплексы поступят на вооружение после испытаний, то есть «в ближайшее время».

Согласно имеющимся данным, С-500 «Прометей» отличается радиусом поражения 600 километров, способен обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, передвигающихся со скоростью до семи километров в секунду, и сможет перехватывать боевые блоки на гиперзвуковых скоростях.