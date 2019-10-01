Ученые сообщили о массовой гибели птиц в Сибири
Хищные птицы в Сибири массово погибали из-за лесных пожаров, заявили во «Всемирном фонде дикой природы» (WWF).
Как утверждают эксперты, летом дым мешал птицам ловить добычу, и в результате они умирали от голода.
Напомним, масштабные лесные пожары на территории Сибири продолжались более двух месяцев. Основную часть пожаров не тушили по причине экономической нецелесообразности, поскольку населению огонь не угрожал, а ущерб оценивался в меньшую сумму, чем затраты на борьбу с пожарами.