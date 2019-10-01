Продолжается реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции (ТЭС) в Мингячевире, которая является самой большой на Южном Кавказе. 8 энергоблоков электростанции, каждый из которых находится в статусе электростанции, поочередно реконструируются. С осени прошлого года по сегодняшний день осуществлена реконструкция четырех энергоблоков. Аналогичные работы на одном блоке близятся к завершению. Остальные три блока будут реконструироваться поочередно, сообщил haqqin.az глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, завершено 95% предусмотренных работ на самой большой 500 кВ-ой подстанции страны, которая находится на Азербайджанской ТЭС, и в настоящее время проводятся монтажные работы. Ускоренными темпами осуществляется реконструкция 330 кВ-ой подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года, большая часть работ здесь завершена. Также завершены работы по строительству здания управления 330 киловольтной подстанции.

Кроме того, обновлен бетонный слой водного канала. Завершено строительство нового моста и дороги через Верхне-Карабахский канал для населения, которые сданы в эксплуатацию. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус станции. Осуществляются монтажные работы на новопостроенном центре головного управления и продолжается наладка оборудования. Наряду с этим, завершены работы на азотно-кислородном, воздушно-компрессорном участке, в масляном и реагентном хозяйстве.

После реконструкции будет восстановлена «утерянная» мощность в 320 мегаватт, и срок эксплуатации Азербайджанской теплоэлектростанции продлится не менее чем на 20 лет. Самое главное, будет обеспечена надежная и стабильная эксплуатация на станции.

Полная реконструкция Азербайджанской теплоэлектростанции завершится в первом полугодии следующего года.