Узбекистан решил присоединиться к ЕАЭС

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял решение о проработке вопроса присоединения страны к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Об этом сегодня заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с главой Законодательной палаты Олий мажлиса (парламента) Узбекистана Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом пишет EADaily.

«Мы знаем, это озвучено, что президент Узбекистана принял решение, сейчас прорабатывается вопрос о присоединении Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу», — сказала Матвиенко.

По ее словам, вступление Узбекистана в ЕАЭС даст новые возможности для двустороннего взаимодействия, устранит определенные барьеры и преграды, которые существуют в отношениях двух стран. Матвиенко выразила надежду, что процесс согласования не затянется.