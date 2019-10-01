История со столкновением между незаконными застройщиками с сотрудниками службы безопасности SOCAR продолжает оставаться самой обсуждаемой в социальных сетях. 27 сентября в Управление безопасности SOCAR поступила информация о незаконном захвате и начале строительных работ на части охраняемой территории вблизи нефтепровода Ширван-Беюкшор.

Прибывшие на место происшествия сотрудники службы охраны предупредили людей, которые проводили незаконные строительные работы, и они были приостановлены. Однако на следующий день, во время обхода территории сотрудники охраны заметили, что строительные работы были возобновлены. Строителям было снова сделано предупреждение.

Группа застройщиков, выступающих в качестве инвалидов карабахской войны, утверждает, что сотрудники охраны нефтекомпании напали на них и жестоко избили. В Госнефтекомпании, в свою очередь, заверяют, что их сотрудники стали жертвами провокации. В ходе инцидента пострадали сотрудники SOCAR Фуад Абдурахманов, Эльнур Исмайлов и Алекпер Алигулиев, которые прибыли на территорию, чтобы остановить незаконное строительство вблизи нефтепровода.

При этом в SOCAR отметили, что инвалиды войны не имели никакого отношения к незаконному строительству, а были вовлечены в провокацию группой людей, во главе с неким Шарифом Новруз оглу Гусейновым.

Как бы то ни было, видео с избитыми инвалидами, которое быстро растиражировали в соцсетях и СМИ, не могло никого оставить равнодушным. Однако нашлись и скептики, которые считают все произошедшее хорошо сыгранной театральной постановкой.