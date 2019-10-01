Большие деньги и большие интересы вызвали еще одну бакинскую трагедию видео
История со столкновением между незаконными застройщиками с сотрудниками службы безопасности SOCAR продолжает оставаться самой обсуждаемой в социальных сетях. 27 сентября в Управление безопасности SOCAR поступила информация о незаконном захвате и начале строительных работ на части охраняемой территории вблизи нефтепровода Ширван-Беюкшор.
Прибывшие на место происшествия сотрудники службы охраны предупредили людей, которые проводили незаконные строительные работы, и они были приостановлены. Однако на следующий день, во время обхода территории сотрудники охраны заметили, что строительные работы были возобновлены. Строителям было снова сделано предупреждение.
Группа застройщиков, выступающих в качестве инвалидов карабахской войны, утверждает, что сотрудники охраны нефтекомпании напали на них и жестоко избили. В Госнефтекомпании, в свою очередь, заверяют, что их сотрудники стали жертвами провокации. В ходе инцидента пострадали сотрудники SOCAR Фуад Абдурахманов, Эльнур Исмайлов и Алекпер Алигулиев, которые прибыли на территорию, чтобы остановить незаконное строительство вблизи нефтепровода.
При этом в SOCAR отметили, что инвалиды войны не имели никакого отношения к незаконному строительству, а были вовлечены в провокацию группой людей, во главе с неким Шарифом Новруз оглу Гусейновым.
Как бы то ни было, видео с избитыми инвалидами, которое быстро растиражировали в соцсетях и СМИ, не могло никого оставить равнодушным. Однако нашлись и скептики, которые считают все произошедшее хорошо сыгранной театральной постановкой.
В качестве доводов они приводят явные несоответствия в показаниях инвалидов войны, жалующихся на побои со стороны бравых молодчиков Ровнага Абдуллаева. Некоторые из этих доводов вполне логичны.
Так, к примеру, один из инвалидов войны в интервью журналисту говорит, что его рубашку разорвали сотрудники SOCAR, однако несколькими минутами ранее на видео видно, что он сам разрывает на себе рубашку. Точно также он показывает на покрасневшую голову, утверждая, что по ней наносили удары дубинками, и в том же видео видно, как удары наносит он сам себе.
В целом, история с избиением инвалидов войны крайне запутанная, и в ней замешаны разные интересы и большие деньги. Вполне возможно, что инвалиды стали просто исполнителями в театральной постановке особо заинтересованных олигархических кругов. Правду в таких историях обычно пытаются скрыть за общественным негодованием. А общество всегда негодует, когда избивают инвалидов и героев.