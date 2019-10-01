Азербайджанские пограничники открыли огонь и на границе с Ираном

2 октября 2019 года в 00:13 на служебной территории пограничного отряда «Горадиз» вблизи села Амирзейитли в Бейлаганском районе пограничный наряд обнаружил, как три человека нарушили государственную границу, сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственной пограничной службы.

Личный состав пограничной заставы был поднят по сигналу тревоги, и служебная территория была полностью закрыта. Пограничный наряд сделал предупредительные выстрелы в воздух и приказал нарушителям остановиться. Однако нарушители границы не подчинились приказу и открыли огонь по пограничникам. Один из нарушителей, бросив рюкзак, попытался сбежать в сторону Ирана, а двое остальных – в другую сторону.

В соответствии с законом Азербайджана «О государственной границе», пограничный наряд применил оружие и все трое нарушителей скончались на месте от полученных ранений.

При осмотре территории и обыске нарушителей границы было обнаружено и изъято около 15 килограммов наркотиков, один обрез и патроны к нему.

Сразу после инцидента, замначальника Госпогранслужбы генерал-лейтенант Аскер Халилов прибыл на место происшествия и дал соответствующие поручения по продолжению поисковых операций и установлению личности нарушителей границы.