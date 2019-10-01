МИД Азербайджана: Все конгрессмены, посетившие Карабах, попадут в «черный список»

МИД Азербайджана считает визит проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне незаконным и нарушающим международное право. Об этом haqqin.az заявили в пресс- службе МИД АР.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Паллоне уже с 2017 года находится в "черном списке" Азербайджана, и его нынешний визит на оккупированные территории еще раз демонстрирует незаконность его действий.

Что касается запланированных визитов других конгрессменов, то в случае их появления на оккупированных территориях, они также попадут в "черный список".

В МИД добавили, что Азербайджан постоянно поднимает перед Вашингтоном вопрос о незаконных действиях конгрессменов.