МИД Азербайджана: Все конгрессмены, посетившие Карабах, попадут в «черный список»
МИД Азербайджана считает визит проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне незаконным и нарушающим международное право. Об этом haqqin.az заявили в пресс- службе МИД АР.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Паллоне уже с 2017 года находится в "черном списке" Азербайджана, и его нынешний визит на оккупированные территории еще раз демонстрирует незаконность его действий.
Что касается запланированных визитов других конгрессменов, то в случае их появления на оккупированных территориях, они также попадут в "черный список".
В МИД добавили, что Азербайджан постоянно поднимает перед Вашингтоном вопрос о незаконных действиях конгрессменов.