Икрам Нур, автор haqqin.az 13:42

Глава исполнительной власти Афганистана, кандидат в президенты Абдулла Абдулла выразил полную уверенность в своей победе на прошедших в стране 28 сентября президентских выборах. При этом, когда итоги голосования еще даже не были объявлены. «Мы набрали больше всего голосов», - заявил Абдулла, имея в виду себя и свою команду. - «Независимая избирательная комиссия еще должна объявить результаты, но мы победили. Второго тура не будет». Премьер, который баллотируется в президенты уже в третий раз, также сообщил, что готов хоть завтра приступить к формированию нового правительства Афганистана.

Правильный перевод того, что сказал глава исполнительной власти, он же - кандидат, вполне может звучать фразой из известного советского кинофильма: «Абдулла, поджигай!». И дело даже не в том, что данные с почти семисот избирательных участков еще не поступили, а сами выборы проходили под канонаду взрывов, запугиваний и даже похищений членов избирательных комиссий. Для Афганистана подобный экстрим - серые будни. Тут дело в другом - на нынешних выборах впервые использовались системы биометрической регистрации избирателей (СБРИ). Вроде бы - серьезный шаг вперед, особенно для Афганистана, вот только четверть избирательных комиссий по всей стране, как оказалось, не умеют ими пользоваться. Ну а еще часть избиркомов, не мудрствуя лукаво, сообщили, что у них данные устройства «оказались неисправными», шайтан-машинки, знаете ли, совсем работать не хотят. Так вот, Абдулла Абдулла прямо заявил, что итоги голосования на тех участках, где СБРИ лично для него являются недействительными, в расчет приниматься не должны. А вот там, где они применялись - все нормально и правильно, то есть - именно он и победил.

С чем, естественно, категорически не согласен основной противник Абдулы на нынешних выборах, действующий президент Ашраф Гани, у которого по данному вопросу совершенно противоположное мнение. В итоге все складывается именно так, как и предсказывали специалисты, знающие страну не по прочитанным статьям в прессе, а, что называется, изнутри - ни одна из сторон, ни одна из команд главных участников - Абдуллы Абдуллы и Ашрафа Гани - любые итоги выборов признавать не намерена. Разумеется, кроме тех, которые говорили бы о безусловной победе их кандидата. Но поскольку сразу двое в борьбе за главное кресло победить не могут, нынешние президентские выборы стали откровенным тупиком. Выходить из которого, по давно сложившейся доброй афганской традиции возможно только путем вооруженного конфликта между командами двух кандидатов. В том, разумеется, случае, если американцы не откажутся от этой странной, слегка отдающей шизофренией, идеи «построения западной демократии в Афганистане» и не примут решение «назначить» афганским президентом кого-то из этих двоих. Собственно, так уже и было на прошлых президентских выборах. Причем совпадение просто зеркальное, сплошное дежа вю. Несколько лет назад, в 2014-м, во время предыдущих выборов, оба главных кандидата, все те же Гани и Абдулла, объявили о своей победе. При посредничестве тогдашнего президента США Барака Обамы был найден компромисс: президентом стал Гани, а Абдулла - премьер-министром. Сегодня просто напрашивается обратная рокировка - Абдуллу в президенты, Гани - к нему в премьеры.

При всей соблазнительной простоте данного решения, оно тем не менее окажется как раз тем случаем, когда лекарство смертоноснее болезни. Ашрафа Гани в самом Афганистане и без того особо президентом не считают, американская марионетка, «туземный бургомистр, назначенный оккупантами для присмотра за территорией». И нет никаких оснований думать, что к «назначенному» Вашингтоном «победителю президентской гонки» будут относиться иначе. Более того, еще хуже будут относиться. Да и «козыри» талибов на переговорах с американцами усилятся многократно - «соглашение у нас могут быть только с США, с назначенцем говорить не о чем, он - никто, и зовут его - никак».