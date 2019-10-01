Синоптики о погоде на завтра
В четверг, 3 октября, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове составит ночью 16-20, днем 23-26, в Баку ночью 18-20, днем 24-26 градусов тепла.
Атмосферное давление - 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.
Ночью температура воздуха составит 14-18, днем 25-30 градусов, в горах 7-12, днем 15-20 градусов тепла.