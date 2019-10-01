Путин передвигался по Еревану на лимузине с московскими номерами

Президент России Владимир Путин передвигался по Еревану на собственном лимузине. Как сообщает издание Life, российской делегации во главе с Владимиром Путиным армянская сторона предоставила автомобиль марки «Мерседес» с номерами «ARM 007».

«Российский лидер предпочел передвигаться на своем автомобиле Aurus с московскими номерами, а «привилегии Джеймса Бонда» достались пресс-секретарю главы государства Дмитрию Пескову и помощнику лидера страны Юрию Ушакову», — пишет издание.