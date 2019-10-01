Зеленский провел закрытое совещание с парламентскими фракциями

«Если народ Украины делегирует власть, он должен ей хоть в какой-то период времени доверять. Сейчас мы все доверяем президенту в этом вопросе. Мы сделали в закрытом формате встречу со всеми главами фракций. Они все услышали напрямую то, что мы сейчас, к сожалению, не можем сказать обществу. И все нормально», - сказал Арахамия.

В Верховной Раде на встрече с главами парламентских фракций президент Владимир Зеленский пояснил ситуацию с согласованием Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский 2 октября провел закрытое совещание с парламентской фракцией «Слуга народа», сообщили источники LIGA.net. По словам источников, на закрытой встрече Зеленский рассказал парламентариям о договоренностях, достигнутых 1 октября по поводу «формулы Штайнмайера».

Нардеп от "Слуги народа", глава комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подчеркнул, что для проведения переговоров в нормандском формате Украина имеет свои условия, среди которых – продолжение процесса освобождения заложников, разведение сил на линии столкновения.

«Да, мы должны получить контроль над территориями, на которых будут происходить выборы в органы местной власти. Все эти красные линии четко очерчены президентом Украины Владимиром Зеленским и публично, и, позволю себе такую вольготность сказать, - сегодня на встрече и с руководителями фракций депутатских в Верховной Раде, и с фракцией Слуга народа», - сообщил Яременко.

Собеседники "Украинской правды" в Раде сообщили, что Зеленский отказался объяснить свою позицию по «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады. Сообщается, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться».