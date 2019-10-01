Беларусь выступила против российской базы

Глава МИД Беларуси Владимир Макей считает, что размещение на территории республики российской военной базы является бессмысленным. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Голос Америки», расшифровка интервью опубликована на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

Свою позицию Макей объяснил тем, что из-за уровня развития военных технологий со стратегической точки зрения создание нового военного объекта на территории Беларуси не изменит баланс сил в мире.

«Потому что сегодня от Смоленска или от каких-то западных территорий России ракета может долететь в считаные секунды до любого места в Европе и даже в считаные минуты на другую сторону океана», — сказал он, отметив, что аналогичную позицию неоднократно высказывал президент республики Александр Лукашенко.