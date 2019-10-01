В Израиле начались слушания по делу Нетаньяху

В Израиле начались слушания по трем делам в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении служебными полномочиями, сообщает Anadolu.

Слушания проходят под председательством генпрокурора Авихая Мандельблита в Министерстве юстиции в Иерусалиме. Интересы Нетаньяху представляют 10 адвокатов.

Слушания продлятся по меньшей мере четыре дня. Генпрокуратура при необходимости может продлить время слушаний, по итогам которых Мандельблит примет решение по вопросу возбуждения уголовного дела в отношении израильского премьера.

Пока не известно, когда Мандельблит объявит о своем решении. По данным СМИ, решение может быть принято к концу декабря.