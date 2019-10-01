Роухани рассказал, почему не встретился с Трампом

"Если бы у меня была уверенность, что эти переговоры окажутся в интересах иранского народа, то я бы непременно на это пошел", - цитирует Роухани телерадиовещательная корпорация IRIB.

Президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства заявил, что не согласился на переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН, поскольку не верил, что эта встреча будет в интересах Тегерана.

Роухани добавил, что "президент США в своей речи на ГА ООН дважды заявил, что хочет ужесточить санкции против Ирана". "Я сказал нашим европейским друзьям: как мы можем это принять? Мы должны поверить вам, что Вашингтон готов к диалогу, или президенту США, который за 24 часа дважды высказался за усиление давления на Тегеран", - отметил Роухани, передает ТАСС.

Роухани добавил, что Тегеран согласен с общими принципами инициативы президента Франции Эмманюэля Макрона по спасению ядерной сделки, но не принимает детали этого предложения: "Общие принципы этого плана, с нашей точки зрения, приемлемы для нас, но мы не согласны с его деталями, потому что они неверны".

Роухани не уточнил, о каких именно деталях идет речь.