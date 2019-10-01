Глава Дагестана: Скоростные поезда соединят Махачкалу и Баку

Между Махачкалой и Баку планируется запустить высокоскоростной поезд, пассажиры которого будут проходить таможенные проверки в упрощенном порядке. Об этом глава Дагестана Владимир Васильев сказал журналистам на полях XVI заседания международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает AиФ.

По такому же принципу курсирует поезд между Петербургом и Хельсинки.

Поезд по маршруту Махачкала – Баку будет ходить через Дербент. Этот вопрос обсуждался профильными министерствами двух республик, отметил Васильев.

Отмечается, что запуск железнодорожного сообщения увеличит туристический поток между Азербайджаном и Дагестаном, в том числе и в город Дербент.