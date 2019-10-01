Министр нефти Ирана: Санкции США нам нипочем

На добычу газа и строительные проекты в Иране санкции США не повлияли, заявил министр нефти Исламской Республики Биджан Намдар Зангане.

В нынешнем году "мы повысим добычу месторождения в южной части Ирана до 70 млн куб м в сутки", - сообщил он.

"Санкции никак не влияют на этот проект", - цитирует Зангане ТАСС.

Глава Миннефти ИРИ отметил, что не скажутся санкции и на добыче в южном регионе страны.

Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены США в ноябре 2018 года.