Суд обязал Навального заплатить «Армении»

Тушинский суд Москвы сегодня взыскал более 241 тысячи рублей с Алексея Навального и других организаторов несогласованной акции 27 июля в пользу компании-владельца ресторана «Армения» на Тверской улице, сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости.

В иске компания «Анкор» жаловалась, что из-за не согласованного с мэрией митинга, который закончился массовыми задержаниями, ресторан пришлось закрыть с десяти утра до восьми вечера. Сделано это было «с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям».

Ресторан также требовал взыскать упущенную выгоду из-за сорванного банкета. Средний чек в «Армении», по данным профильных сервисов, составляет около 2 тысяч рублей на человека.

«Суд взыскал с ответчиков 241 тысячу 250 рублей», - сказали в суде. Между тем компания требовала в два с лишним раза больше – 551 тысячу.

Ответчиками по иску проходили Алексей Навальный, Георгий Албуров, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин.