Чеченский спецназ заметили на Шпицбергене

Как отмечает издание, в его распоряжении оказались скриншоты публикаций сотрудников чеченского спецназа, которые называют себя «Летучим отрядом Кадырова». Из геотегов и комментариев следует, что бойцы этого подразделения выполняют задачи в Арктике, в том числе в ее норвежской части, с 2016 года.

Так, в марте прошлого года пользователь под ником bes_600 опубликовал в своем Instagram-аккаунте сделанный в 2016-м снимок, где он запечатлен вместе с другими мужчинами на фоне аэропорта в Грозном. В ответ на вопрос одного из комментаторов об отсутствующем на фото товарище он пояснил, что «они с Магой в Норвегии были тогда, по работе ездили». На другом снимке bes_600 позирует на фоне атомохода «Советский Союз» вместе с мужчиной постарше в гражданской одежде.

Кроме того, изданию удалось найти в Instagram фото и видео, на которых bes_600 запечатлен вместе с пользователем akhaev_07_95. Он в феврале того же года выкладывал снимок, где он запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра DZ Grozny на фоне авиазаправщика с надписью Svalbard lufthavn («аэропорт Шпицбергена»). При этом геотег над фото также свидетельствует о том, что оно было сделано на Шпицбергене. В профиле пользователя можно найти и снимок от 20 января, на котором он изображен с автоматом в руках во время разгрузки в городе Лонгьир, столице норвежской части Шпицбергена.