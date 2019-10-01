Политические консультации между Баку и Хельсинки

Министерства иностранных дел Азербайджана и Финляндии провели очередной раунд политконсультаций. Делегацию с азербайджанской стороны возглавил заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов, говорится в сообщении МИД.

Согласно информации, в ходе консультаций Халаф Халафов встретился с госсекретарем МИД Финляндии Матти Анттоненом и гендиректором по Восточной Европе, России и Центральной Азии Маимо Хенрикссоном.

В ходе консультаций было обсуждено нынешнее состояние связей между двумя странами, перспективы сотрудничества. В частности, обсуждались направления сотрудничества в области экономики, охраны окружающей среды, профобразования, а также реализуемые в Азербайджане twinninq-проекты с участием Финляндии.

Во время консультаций также был обсужден армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт и нынешнее состояние процесса урегулирования.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества в бассейне Каспийского моря, в направлении региональных энергетических и транспортных проектов, реализуемых по инициативе и при участии Азербайджана, взаимодействие в рамках международных организаций, другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.