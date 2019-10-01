Минкультуры о сносе в Баку бюста Микаила Мушфига обновлено 16:23; видео
Министерство культуры Азербайджана прокомментировало снос бюста Микаила Мушфига в поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку.
На запрос Report заведующий отделом информации и по связям с общественностью министерства Интигам Гумбатов сказал, что Минкультуры осведомлено о сносе бюста М.Мушфига и видело распространенные в связи с этим видеокадры: "Этот бюст не является зарегистрированным историческим памятником. В 1990-е годы бюст из гипса и бетона был установлен в парке. В сентябре Исполнительная власть Гарадагского района обратилась в Министерство культуры в связи с проведением в парке капитального ремонта и замены непрезентабельного, почти аварийного бюста на новый качественный бюст из гранита. Мы на это обращение ответили положительно. Безусловно, вне зависимости от состояния бюста, его снос подобным образом не является похвальным. Бюст можно было снести по-иному".
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В поселке Мушфигабад Гарадагского района Баку разрушен бюст Микаила Мушфига, сообщает Report.
Заведующий отделом по общественно-политическим и гуманитарным вопросам ИВ Гарадагского района Мунис Байрамов заявил, что бюст заменили новым.
По его словам, прежний бюст был испорчен, поэтому пришлось заменить его мраморным, а прилегающую территорию благоустроить.
Завотделом также прокомментировал вопрос о разрушении бюста экскаватором: "Изнутри бюст был пуст и перенести его в другое место было невозможно".