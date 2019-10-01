На заседании ЦИК было отмечено, что Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис в связи с отказом от депутатского мандата, а Милли Меджлис, в свою очередь, направил в ЦИК обращение в связи с прекращением его депутатских полномочий.

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Центральная избирательная комиссия Азербайджана, заседание которой начинается в эти минуты, рассмотрит обращение о лишении мандата депутата Рафаэля Джабраилова. Об этом сообщает Report.

Накануне Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис Азербайджана в связи с лишением его депутатского мандата. После этого парламент обратился в ЦИК для рассмотрения вопроса.

Напомним, на депутата Милли Меджлиса Рафаэля Джабраилова подали в суд из-за долгов. 9 сентября 2015 года депутат взял в долг 300 тысяч долларов для строительства дома. Вскоре выяснилось, что он не может выплатить долг. Когда прошли все обговоренные сроки, Рафаэль Джабраилов решил оставить в качестве залога свое удостоверение депутата Милли Меджлиса III и IV созывов.