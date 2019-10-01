Путин заступился за Иран
Москва осуждает атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии, но выступает против возложения вины за случившееся на Иран без соответствующих доказательств, сказал президент РФ Владимир Путин при встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций на форуме «Российская энергетическая неделя», передает РИА Новости.
«Разведывательные службы США обслуживают нынешнюю политику этой страны. Но они пока не представили никаких доказательств. И мы разговаривали с руководством Саудовской Аравии, я лично разговаривал с наследным принцем. И я так понял своего собеседника, что и Саудовская Аравия стремится к тому, чтобы получить неопровержимые доказательства по поводу причастности той или иной страны к этим событиям. Но пока никто этих доказательств не представил. Давайте будем руководствоваться не эмоциями, а фактами», – сказал Путин.
Российский лидер также выразил мнение, что организаторы на нефтяные объекты не достигли своих целей.