На границе с Азербайджаном ранен армянский контрактник

В Тавушской области Армении на границе с Азербайджаном накануне вечером в результате открытого огня был ранен военнослужащий контрактной службы ВС Армении.

«У военнослужащего С.Х. диагностированы сквозные осколочные ранения в области правого плеча. Его жизни не угрожает опасность», — сообщил изданию Factor.am директор медцентра города Ноемберян, куда накануне в 22:00 был доставлен раненый военнослужащий.

Напомним, что ранее Госпогранслужба заявила о пресечении диверсии армян на границе с Азербайджаном.